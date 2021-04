Ricardo Salles se blindou contra ofensiva do centrão para demiti-lo

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conseguiu se blindar e sobreviver às tentativas do centrão para substituí-lo edit

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles escapou por enquanto da demissão. Ele fugiu das polêmicas nas redes sociais e fortaleceu seu apoio junto à bancada ruralista no Congresso Nacional, reaproximou-se dos militares que ocupam cargos-chave no governo , e sinalizou ao governo dos Estados Unidos disposição de dialogar sobre a condução da política ambiental.

Foi uma operação de blindagem que afastou no momento a possibilidade de demissão do cargo que também é cobiçado pelo centrão.

Reportagem de O Globo informa ainda que o ministro tem mantido encontros com embaixadores. Na semana passada, Salles se reuniu também com o ministro de Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen. Em 2019, a Noruega, principal doadora, e a Alemanha suspenderam os repasses para o Fundo Amazônia. Desde fevereiro, há registros de reuniões com embaixadores da Espanha, Japão, Alemanha, União Europeia e dos Estados Unidos, Todd Chapman.

Ainda sem apresentar resultados concretos da investida internacional, Salles, a interlocutores, tem usado os compromissos para argumentar que o Brasil não está isolado mundialmente.

No dia 17 de fevereiro, Salles conversou com o representante especial para o clima do governo dos EUA, John Kerry. Desde então, outras três reuniões ocorreram com o governo americano para discutir o clima, Amazônia e a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), que ocorrerá em Glasgow, na Escócia, em novembro. O ministro já confirmou que participará, junto com Bolsonaro, de cúpula virtual convocada para os dias 22 e 23 deste mês pelo presidente norte-americano, Joe Biden, para debater as mudanças climáticas.

