Ricardo Salles volta a sonhar com candidatura ao Senado por São Paulo

Guilherme Amado, Eduardo Ghirotto, Metrópoles - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles havia batido o martelo em relação a uma candidatura à Câmara dos Deputados em 2022, mas disse para interlocutores que voltou a sonhar com a possibilidade de se lançar ao Senado com o apoio de Bolsonaro.

Salles tenta se cacifar como o escolhido do presidente diante da dificuldade de construir uma chapa bolsonarista em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O presidente insiste que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, será candidato ao governo paulista.

