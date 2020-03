'Ridículo', diz Mourão sobre pedido de autópsia em Bebianno

"É ridículo é infundado. São coisas naturais da vida. Manifesto meus pêsames à família do ex-ministro", disse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão edit

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou ser "ridículo" um pedido de autópsia no ex-secretário-geral da presidência da República Gustavo Bebianno, que faleceu nesta madrugada, depois e sofrer um infarto fulminante.

"É ridículo é infundado. São coisas naturais da vida. Manifesto meus pêsames à família do ex-ministro", disse o general à coluna de Guilherme Amado, de Época.

Após a morte do ex-ministro, surgiram na internet e na imprensa cobranças por investigação do falecimento. Bebianno era desafeto de Bolsonaro.

O ex-ministro também chegou dizer à rádio Jovem Pan que deixou material gravado contra Bolsonaro no exterior. ‌ “Não tenho medo do Bolsonaro. Meu material está guardado fora do Brasil”, disse, ao ser questionado pela repórter Thays Oyama sobre ameaças que estaria recebendo.