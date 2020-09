Rio Grande do Norte retomará aulas presenciais a partir de outubro

247 - O governo do Rio Grande do Norte, por meio do secretário de Educação, Getúlio Marques, anunciou nesta quinta-feira (3) que irá permitir o retorno de aulas presenciais no estado a partir do dia 5 de outubro.

A retomada só estará liberada se as escolas cumprirem com os protocolos sanitários e se os municípios estiverem com uma situação epidemiológica considerada controlada.

As aulas no estado estão suspensas desde 18 de março.

