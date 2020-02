Partido de Bolsonaro tem 11 mil assinaturas negadas no TSE e apenas 3 mil aceitas

O ritmo de assinaturas que estão sendo coletadas para a crianção do Aliança pelo Brasil, inclusive em cartórios e igrejas evangélicas, está aquém do necessário para a disputa das eleições municipais edit

247 - O ritmo de assinaturas que estão sendo coletadas para a crianção do partido de Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, está aquém do necessário para a disputa das eleições municipais.

Reportagem do site Metrópoles destaca que "de acordo com dados da Justiça Eleitoral, somente 3.101 rubricas foram consideradas aptas. A quantidade de apoios válidos é muito menor do que o número de assinaturas rejeitadas: 11.094."

A matéria ainda acrescenta que "o total de apoiamentos apresentados pelo partido em formação até agora para apreciação da Justiça Eleitoral foi de 60.747, segundo informa a executiva do grupo. Desses, 45.203 estão em prazo de impugnação e 1.349 em análise nos cartórios eleitorais."