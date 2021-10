"Roberto Campos Neto é manobrista de taxa de juros?”, questiona Eduardo Moreira

Apoie o 247

247 - O economista Eduardo Moreira, em participação no Boa Noite 247 desta segunda-feira (25), comentou as revelações envolvendo o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual.

Gravação obtida pelo Brasil 247 mostra que Campos Neto se orientou com Esteves sobre a taxa de juros. O presidente do BC ligou ao banqueiro para saber qual que deveria ser o piso ("lower bound") da taxa.

Para o economista, a comunicação entre bancos centrais e grandes bancos privados é normal, mas a ligação de Campos Neto vai além.

“É normal o BC se comunicar com os bancos. Agora, é normal perguntar se a banda já está no nível certo? ‘Tá bom patrão?’; ‘Não, deixa solto, pode vir mais um pouco’; ‘Vai bater, hein?’", ironizou Moreira. “É manobrista de taxa de juros?".

A resposta de Campos Neto ao 247, em que ele confirma a consulta a Esteves e diz que "é prática de bancos centrais", não tem nenhuma relação com a denúncia, avaliou Moreira.

“Um banco central, como ele é o banco dos bancos, ele tem que estar o tempo inteiro falando com os ‘clientes’. Essa tem que ser uma fala transparente e tem que ter limites muito bem estabelecidos e que não deixe dúvidas de que alguém tenha algum tipo de informação privilegiada. Isso vale muito dinheiro", disse.

“O presidente do BC dizer que fala com o mercado, ele está falando uma verdade. Essa é a estratégia desse governo: sempre falar uma verdade que não tem nada a ver com o que está sendo reclamado", completou.

