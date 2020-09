Roberto Jefferson anula alianças do PTB com adversários de Bolsonaro

247 – O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, promoveu uma intervenção na quinta-feira (17) e anulou convenções partidárias nas cidades de Bernardo do Campo, Osasco e Presidente Prudente, em São Paulo, Salvador (BA) e Fortaleza (CE), onde o PTB apoiaria candidatos de legendas que fazem oposição ao governo Jair Bolsonaro. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.

Na quarta-feira (16), Jefferson tirou da disputa eleitoral Marcos da Costa, que será candidato a vice do deputado Celso Russomanno (Republicanos) à Prefeitura de São Paulo, acrescenta a reportagem.

A articulação passou por Jair Bolsonaro, que telefonou para o presidente estadual do PTB, Campos Machado, pouco antes do início da convenção do partido em São Paulo. No Estado, o objetivo de Bolsonaro e Jefferson é combater o governador João Doria (PSDB), indicado como adversário na eleição à Presidência da República em 2022.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.