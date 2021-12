Roberto Jefferson deve continuar preso, diz PGR ao STF

Político foi preso em agosto a pedido da PF e denunciado ao STF pela PGR com base no inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia edit

Revista Fórum - A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta segunda-feira (13), através de parecer da subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

De acordo com o parecer, a conduta do ex-deputado mesmo após a ordem de prisão ainda justifica as restrições. Ela lembra que Jefferson descumpriu medidas cautelares ao seguir gravando e divulgando vídeos com ataques a ministros do STF.

“É de ser observar, portanto, que os pressupostos para o decreto prisional continuam atuais, em razão do comportamento desrespeitoso e por vezes hostil que o investigado manteve durante todo o período da custódia preventiva. Isso demonstra a necessidade da manutenção da sua custódia para a garantia da ordem pública”, escreveu a PGR.

