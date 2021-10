Roberto Jefferson manda convite de filiação ao PTB a Mourão

Carta não fala de candidatura ao Planalto. O presidente do PTB está preso desde agosto por ordem do STF edit

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - O presidente do PTB, Roberto Jefferson, formalizou o convite de filiação ao vice-presidente Hamilton Mourão. A carta foi levada à Vice-Presidência por um interlocutor de Jefferson nesta semana.

No documento de duas páginas, Jefferson ofereceu o partido a Mourão, mas não citou uma eventual candidatura do general ao Planalto. Isso havia sido feito em outra carta do ex-deputado, mais extensa, divulgada nesta quarta-feira (27/10) pelos repórteres Rayanderson Guerra e Evandro Éboli.

Leia a íntegra no Metrópoles.

