Roberto Jefferson pode ser afastado da presidência do PTB por irregularidades em prestação de contas

Decisão será do ministro do Alexandre de Moraes, relator do inquérito contra o petebista no STF

247 - O ex-deputado Roberto Jefferson, que está preso desde agosto, pode ser afastado da presidência nacional do PTB devido ao fato de ter irregularidades na prestação de contas do partido nos anos de 2016 e 2017.

Segundo a colunista Malu Gaspar, do Globo, a decisão será do ministro do Alexandre de Moraes, relator do inquérito contra o petebista no Supremo Tribunal Federal (STF). Jefferson foi preso em agosto por incitação à violência, no inquérito que apura a formação de milícias digitais.

O relatório de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), compartilhado com Moraes na semana passada pelo corregedor-geral do TSE, Luis Felipe Salomão, aponta que Roberto Jefferson recebeu R$ 630 mil do partido entre 2016 e 2017 de forma irregular.

Segundo o relatório, em 2016, o PTB pagou a ele R$ 190 mil como dirigente partidário sem que tivessem sido incluídos na prestação de contas “o contrato firmado entre as partes”. Em 2017, o problema se repetiu, mas os valores pagos foram maiores: mais exatamente R$ 440 mil. Com isso, os auditores consideraram que Jefferson cometeu ainda outra irregularidade, a de receber salário acima do teto constitucional.

