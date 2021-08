Roberto Jefferson protocola pedido de impeachment de Barroso, do STF

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, protocolou no Senado Federal, nesta sexta-feira (6/8), um pedido de impeachment do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE).

Jefferson, que foi condenado no escândalo do mensalão por por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e hoje é aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), alega que Barroso está exercendo atividade político-partidária e procedendo de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções.

“O ministro ora denunciado tem atuado e se manifestado ostensiva e intensivamente contra a adoção do voto impresso no país, utilizando-se do cargo que ocupa para descredibilizar o voto impresso, que é objeto de debate no Congresso Nacional, órgão que detém a competência para tratar da temática”, argumenta, na peça com 332 páginas.

