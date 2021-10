Roberto Jefferson se acha abandonado por Bolsonaro na prisão

Nem em pesadelo o presidente do PTB imaginou que ficaria tanto tempo encarcerado. Ele teria enviado recados ao Palácio do Planalto demonstrando sua mágoa edit

Revista Fórum - Preso desde o dia 13 de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Roberto Jefferson (PTB) já enviou recados ao Palácio do Planalto demonstrando sua mágoa com o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a coluna Radar, da Veja, nem em pesadelo o cacique do PTB imaginou que ficaria tanto tempo encarcerado. Aliado de primeira hora de Bolsonaro, Jefferson parece abandonado na prisão, já que o presidente sequer cita o seu nome.

