Roberto Jefferson tem vídeo de "kit anti-satanás" retirado do Twitter

Metrópoles - O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, foi penalizado pelo Twitter, neste domingo (4), após divulgar vídeo em que incitava a violência de religiosos contra governantes. O material foi retirado da plataforma digital após inúmeras denúncias de usuários.

Na gravação, publicada no início do mês, o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro ensinava fiéis a usar um “kit anti-satanás” para evitar “que o diabo fechasse as igrejas para “impor o comunismo no Brasil”.

Até uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), templos religiosos de vários estados e municípios estiveram com cultos e missas presenciais suspensos como forma de conter a proliferação da Covid-19.

Nas imagens, ele veste uma balaclava – espécie de máscara para cobrir o rosto –, manuseia um simulacro, porretes, spray e chicote.

“Na hora que o satanás chegar na igreja, você não pode respirar o ar do satanás para não adoecer. Tem que olhar o satanás armado. Esse um irmão patriota bota fora de combate”, diz, ao manusear uma falsa pistola.

O vídeo gerou reações na internet. “Resultado da denúncia de ontem: o vídeo em que o bosta, corrupto e falso Cristão, Roberto Jefferson propagava ódio, violência e formação de milícias contra as medidas sanitárias está fora do ar!”, escreveu um internauta.

“Tem que banir com o vídeo tbm conta suspensa o vídeo estava rodando ontem Cadê o @MPF_PGR e @mpsp_oficial colocar o Roberto Jefferson de volta para cadeia!!”, escreveu outro usuário.





