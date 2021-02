Rodrigo Maia diz que nomeação de aliado de ACM Neto para ministro '"mostra o tamanho do seu caráter"

247 - A nomeação do deputado João Roma (Republicanos-BA), que foi chefe de gabinete de ACM Neto na Prefeitura de Salvador, para ministro da Cidadania provocou a reação de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“João Roma será um grande ministro. Mas Neto mostra o tamanho do seu caráter”, disse Maia, se referindo a ACM Neto. Ao jornal Valor Econômico, Maia disse que o presidente do DEM entregou o partido "numa bandeja ao Palácio do Planalto" e ameaça sair da legenda, após parte da bancada ter abandonado o seu candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP), para apoiar o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL).

Em entrevista ao blog de Gerson Camarotti, ACM Neto afirmou ter sido "surpreendido" com a nomeação de João Roma por Bolsonaro. Em nota, o ex-prefeito disse considerar "lamentável" a aceitação por João Roma do cargo de ministro.

No último dia 9, à GloboNews, ele negou ter feito indicações para ministérios e disse que Maia foi "ingrato".

Nota de ACM Neto

Leia abaixo a íntegra de nota divulgada por ACM Neto:

Considero lamentável a aceitação, pelo deputado João Roma, do convite do Palácio do Planalto para assumir o Ministério da Cidadania. A decisão me surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construímos ao longo de toda a vida.

Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil.

