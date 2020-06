Rodrigo Maia foge de decisão sobre impeachment de Bolsonaro com resposta sobre eleição nos EUA

247 - Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados tem em sua gaveta mais de 30 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Alguns desses pedidos foram apresentados por partidos políticos , outros por partidos e centenas de movimentos sociais. Mas o parlamentar do DEM não os leva adiante.

Maia mantém no gatilho uma resposta aos que lhe cobram o andamento do pedido de impeachment na Câmara: "Um pedido de impeachment forçado era o que ia garantir a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, se não fosse o coronavírus", informa o colunista Lauro Jardim no Globo.

