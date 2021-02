Rodrigo Maia: "Não podemos permitir que bolsonaristas continuem perpetuando a ideia de fechamento de instituições"

"Tolerância com intolerantes nos leva no sentido contrário e a história já nos mostrou isso. Ou agimos agora, ou corremos o risco de testemunhar aqui as cenas patéticas de uma horda de lunáticos medievais invadindo o Congresso em nome de uma causa que só existe na cabeça deles", afirmou o ex-presidente da Câmara. Rodrigo Maia edit

247 - O deputado federal e ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se manifestou por meio de sua página nas redes sociais sobre a prisão de Daniel Silveira e a decisão que a Casa deverá tomar sobre a manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), após os ataques do parlamentar contra ministros da corte e a defesa do AI-5..

"A Câmara pode ajudar o Brasil, mais uma vez, a reforçar seu compromisso com a democracia. Não podemos permitir que grupos bolsonaristas continuem perpetuando a ideia de fechamento de instituições como o Congresso Nacional e o STF", escreveu Maia.

"Não há outro caminho para quem faz parte desta instituição a não ser a constante luta pelo fortalecimento da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito", lembrou o parlamentar numa sequência de tuítes.

"Tolerância com intolerantes nos leva no sentido contrário e a história já nos mostrou isso. Ou agimos agora, ou corremos o risco de testemunhar aqui as cenas patéticas de uma horda de lunáticos medievais invadindo o Congresso em nome de uma causa que só existe na cabeça deles", frisou.

Não há outro caminho para quem faz parte desta instituição a não ser a constante luta pelo fortalecimento da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito. February 18, 2021





