Rodrigo Maia quer fazer da reforma tributária trampolim para eleição da mesa da Câmara

247 - O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) ainda evita debater em profundidade sobre a sucessão na presidência da Câmara, Rodrigo Maia, mas emite sinais de que está tentando comandar a disputa. Ele afirmou que apoiará o candidato que mais se empenhar na aprovação da reforma tributária. O mandato dele termina em fevereiro do ano que vem.

“Se eu tiver alguns votos, o meu candidato vai ser aquele que nos ajudar, aquele grupo de pessoas que nos ajudar, a aprovar reforma tributária. Acho que vai ser um legado muito importante que o parlamento vai deixar para sociedade brasileira”, disse Maia em live com o economista Renoir Vieira nesta quarta-feira (22), informa o Estadão.

Maia tem como bandeira no processo sucessório da Câmara o que ele chama de "reorganização do Estado brasileiro no pós-pandemia". A frase é vaga, mas Rodrigo Maia é um adepto das reformas neoliberais, que se chocam com os interesses nacionais e dos trabalhadores brasileiros. Ele comandou a reforma de Previdência no primeiro ano do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro.

Maia é um fervoroso defensor do teto de gastos, pelo qual se engessa a despesa pública em detrimento das políticas sociais que interessam à maioria do povo brasileiro e do desenvolvimento nacional.

