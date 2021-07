Rodrigo Pilha: "judiciário que viola direitos não pratica justiça, e, sim, autoritarismo, punitivismo”

247 - O ativista Rodrigo Pilha, preso em Brasília em 18 de março após estender uma faixa chamando Jair Bolsonaro de "genocida", escreveu uma carta postada em suas redes sociais após receber nesta terça-feira (6) autorização da Justiça para progredir para o regime aberto.

Leia a íntegra da carta:

Meus queridos familiares e amigos,

Após mais de 100 dias como preso político, enfrentando toda sorte de violações de direitos, não me espanta ainda estar no cárcere, mesmo tendo conquistado o direito de estar no regime aberto. A “juristocracia” quer me amordaçar, proibir de falar e conceder entrevistas que vão desnudar a podridão, covardia e ineficiência do sistema penitenciários. Mas o meu pensamento é livre, à prova de torturas e balas, e AINDA estou podendo lhes escrever para lembrar que um judiciário que viola direitos NÃO pratica justiça, e, sim, autoritarismo, punitivismo MEDIEVAL e mera vingança contra o povo pobre e adversários políticos.

A prática como critério da verdade está aí para mostrar QUEM É QUEM, e o TEMPO o melhor juiz. Está aí também pra provar que os TOGADOS ERRAM MUITO e NEM SEMPRE fazem justiça. Só justiçamentos!

O STF entregou a Olga Benário aos nazistas, lavou as mãos no golpe de 2016 e apenas por auto preservação se viu OBRIGADA A ABSOLVER LULA. Conheceis a verdade e ela vos libertará, ne?! A VERDADE VERDADEIRA vos libertará dos falsos cristãos e falsos profetas que hoje perambulam pelos tribunais deste país. No mais todos esses que estão atravancando o meu (nosso) caminho, eles passarão, eu (nós) passarinho. Venceremos!

Hasta la victoria siempre!

Rodrigo Pilha

Brasília, 8 de julho de 2021.

