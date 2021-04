Rogério Carvalho: “Bolsonaro criou uma câmara de vírus e largou os brasileiros à própria sorte”

247 - Em entrevista ao Boa Noite 247, da TV 247, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) comentou a divulgação da conversa entre o também senador Jorge Kajuru e o Jair Bolsonaro e a mudança de objeto da CPI da Covid, que o governo quer que atinja também governadores e prefeitos.

“Não cabe ao Senado fazer a investigação de prefeitos e governadores, o regimento do senado não permite”, afirmou o senador ao ser questionado sobre a possibilidade de ampliar o objeto da CPI da Covid ou criar uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito para isso.

Rogério de Carvalho não poupou críticas à iniciativa dos senadores que na verdade apresenta outras intenções com este pedido de ampliação do objeto da CPI. “ Eu acho um desserviço. É uma iniciativa de um bloco que se diz independente, mas sempre está ao lado de Bolsonaro”, disse.

A denúncia feita pelo senador Flávio Bolsonaro (sem partido) ao Conselho de Ética sobre uma possível quebra de decoro do senador Jorge Kajuru (Cidadania/GO) para o senador Rogério Carvalho “é um jogo de cena”. Até porque “de repente, pode entrar na pauta também as denúncias contra o Flávio Bolsonaro”.

O senador defende que é preciso tornar público os crimes cometidos por Bolsonaro. “Na prática, o que precisamos avaliar nesta CPI é se ele (Bolsonaro) colocou em prática a tese de imunidade de rebanho. Bolsonaro agiu intencionalmente para expor os brasileiros à contaminação e à imunidade natural”, afirmou.

E completa: “Bolsonaro foi mais que negligente, ele criou uma câmara de vírus e largou os brasileiros à própria sorte”.

Sobre o andamento da CPI da Covid, o senador Rogério Carvalho antecipou quem pode ser o relator. “Há uma aposta no Renan Calheiros (MDB-AL). O desespero do governo é que isso vai fugir do controle deles”, pontuou.

Carvalho conta ainda que vai ser o suplente do senador Humberto Costa (PT-PE) que vai ser o parlamentar do PT titular nesta Comissão.

STF

Como foi mostrado na conversa entre o senador Jorge Kajuru e Bolsonaro, há uma intenção de ataque a alguns ministros do STF, e foi divulgado que o ministro Nunes Marques será o relator do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no STF.

“Eu não acredito que Nunes Marques vá obrigar o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM/MG) a abrir esse processo de impeachment. Se isso acontecer, os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro terão que ser abertos. O Nunes Marques não vai abrir este perigoso precedente”, finalizou ele.

Confira a participação do senador Rogério Carvalho no Boa Noite:

