Rogério Carvalho pede investigação sobre atuação de juiz que autorizou operação da PF contra Ciro Gomes

"Não podemos deixar que questões políticas possam definir a atuação de um membro do Judiciário", disse o senador

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) solicitou que a Presidência do Senado questione o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre a atuação do juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, da 32ª Vara Federal Criminal do Ceará, que autorizou uma operação da Polícia Federal que teve o senador e ex-governador Cid Gomes (PDT-CE) e seu irmão, o presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) como alvos.

De acordo com site Metrópoles, Carvalho disse que o questionamento decorre de potencial abuso de autoridade e cobrou uma “apuração rigorosa” sobre atuação do magistrado. “Não podemos deixar que questões políticas possam definir a atuação de um membro do Judiciário”, afirmou o parlamentar.

A operação da PF deflagrada nesta quarta-feira apura um suposto esquema de fraudes e pagamentos de propinas a políticos e servidores públicos envolvendo a licitação para a construção do Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), entre os anos de 2010 e 2013. Segundo os investigadores, Ciro e Cid Gomes fariam parte de uma “associação criminosa” que favoreceria empresários mediante o pagamento de propina.

