Rogério Correia pede que PGR investigue compra de votos na aprovação da PEC da reeleição de Bolsonaro

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou nesta sexta-feira (5) na Procuradoria Geral da República (PGR) representação em que pede abertura de investigação sobre a liberação de verbas do orçamento paralelo do governo Bolsonaro para aprovação da PEC dos Precatórios.

No documento, o deputado cita a informação veiculada pelo Estado de S. Paulo de que Bolsonaro liberou emendas aos deputados na véspera da votação, ocorrida na madrugada dessa quinta-feira (4). O valor oferecido por interlocutores do Palácio do Planalto pelo voto de cada parlamentar foi de até R$ 15 milhões.

“É preciso que a PGR apure com rapidez, uma vez que essas liberações de recursos, que nada mais são que orçamentos paralelos, interferem de modo até inconstitucional no processo político da Casa Legislativa”, diz Rogério Correia.

Segundo Correia, ainda houve um ajuntamento das representações apresentadas pelos deputados Alessandro Molon (PSB/RJ), Marcelo Freixo (PSB/RJ) e Talíria Petrone (PSOL/RJ), formando um processo único na PGR.

