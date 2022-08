Rogério Correia vai ao MP de Brasília para investigação de doação de Piquet a Bolsonaro

Ex-piloto conseguiu aditivo de R$ 6 milhões do governo para sua empresa e depois se tornou o maior doador da campanha à reeleição do presidente edit

247 - O deputado federal Rogério Correia, do PT-MG, está entrando com representação no Ministério Público de Brasília nesta segunda-feira pela manhã pedindo imediata abertura de investigação acerca das relações econômicas entre o ex-piloto Nelson Piquet e a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição.

No início deste mês, a Autotrac, presidida por Piquet, conseguiu um aditivo em contrato sem licitação com o Ministério da Agricultura, que renderá à empresa R$ 6,6 milhões.

Esta semana, através de dados da plataforma DivulgaCand, do TSE, descobriu-se que o mesmo Nelson Piquet tornou-se o maior doador individual da campanha eleitoral de Bolsonaro, após doação de R$ 501 mil.

"Tudo isso é, no mínimo, no mínimo, muito suspeito", diz o deputado Rogério Correia, candidato à reeleição com o número 1313. "Parece haver claramente um movimento sincronizado entre alguém que recebe dinheiro em contratos do governo, sem licitação, e, depois, retorna esse dinheiro, ou parte dele, à campanha eleitoral de Bolsonaro", completa o deputado.

A representação será encaminhada ao MP de Brasília na manhã desta segunda-feira.

