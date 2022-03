Rogerio Correia: 'vamos ampliar as assinaturas da CPI no MEC'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT) informou no Twitter, neste domingo, 27, que esta semana vai “ampliar as assinaturas da CPI no MEC”, que ele tentar viabilizar diante das denúncias de corrupção contra o ministério, que se tornou um gabinete de propina para pastores evangélicos.

“Em uma semana já contabilizamos 73 deputados. Com mais esta prova do envolvimento direto do Ministro, temos chances”, disse Correia, referindo-se a uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

