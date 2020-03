Ronaldinho Gaúcho não deixará Paraguai até explicar motivo do passaporte

O promotor Osmar Legal, responsável pelas investigações sobre o uso de passaportes e células de identidade falsas por Ronaldinho e seu irmão Roberto de Assis no Paraguai, disse que os brasileiros deverão permanecer no país até que as motivações para o ato sejam esclarecidas edit

“A defesa de Ronaldinho e Roberto é simplória e básica ao centrar-se em supostos erros processuais. Os dois não sairão até que aportem informação verdadeira sobre a finalidade dos passaportes falsos”, afirmou em entrevista no seu escritório, em Assunção.