Ronaldo Caiado defende que DEM apoie reeleição de Bolsonaro

O DEM está em pleno debate sobre a candidatura a apoiar a presidente da República em 2022. O presidente da sigla de direita, ACM Neto disse que a sigla não descarta o apoio a Bolsonaro, psição que é reforçada agora com a manifestação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos expoentes da direita brasileira edit

247 - Um dos principais caciques do DEM e da direita nacional, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defende que seu partido apoie Jair Bolsonaro em 2022. A declaração amplifica o debate na sigla, após declaração de ACM Neto de que o partido não descarta apoiar a reeleição.

Caiado declarou ao Painel da Folha de S.Paulo que caminhar com Bolsonaro tem mais a ver com o eleitorado do DEM.

“Eu sou favorável a apoiar o Bolsonaro em 2022”, afirmou o governador. “Desde que o Bolsonaro foi eleito, eu sempre me posicionei dizendo que caminhar com o presidente tinha muito mais a ver com o nosso eleitorado, tinha uma identidade. Eu sempre defendi essa tese”, afirmou. “Eu, na minha posição, vejo como sendo uma aliança de forças amanhã sendo o presidente candidato à reeleição”.

Segundo a coluna, Caiado afirma que pretende tentar a reeleição ao estado de Goiás e não vê João Doria (PSDB-SP) com chances de liderar uma aliança com o DEM.

