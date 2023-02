Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle, é expulso da PM

Apoie o 247

247- A Polícia Militar do Rio de Janeiro expulsou Ronnie Lessa, réu pelo homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (9) em um documento interno da corporação. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A expulsão de Lessa, que era sargento reformado da PM, contudo, não ocorreu pelo assassinato da vereadora e seu motorista, mas a devido à condenação por 13 anos e 6 meses de prisão por comércio ilegal de armas, em julgamento ocorrido em setembro de 2022.

As peças foram encontradas em posse de Lessa um ano após ele ser preso pela morte da vereadora.

Segundo investigações da polícia, as peças encontradas na casa de um amigo de infância, no Méier, zona norte do Rio, poderiam, posteriormente, dar origem a 117 armas.

