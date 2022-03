Ronnie Lessa é um dos alvos da PF em operação contra tráfico internacional de armas

Na nova investigação, ele é acusado de participar do tráfico internacional de armas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ronnie Lessa está entre os alvos da Operação Florida Heat, da Polícia Federal, realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) da Embaixada dos Estados Unidos nesta terça-feira (15). Aa informações são do portal CNN Brasil.

O PM reformado já está preso, acusado de ser o executor da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. Na nova investigação, ele é acusado de participar do tráfico internacional de armas.

Saiba mais

Ao todo, os agentes estão cumprindo sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Campo Grande (MS) e em Miami (EUA). A 1ª Vara Federal Criminal do Rio também determinou o sequestro de bens, avaliados em cerca de R$ 10 milhões.O dinheiro obtido com o tráfico de armas era aplicado em imóveis, criptomoedas, ações, veículos e barcos de luxo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações apontam que a célula americana enviava armas de fogo, peças, acessórios e munições por meio de contêineres em navios cargueiros quanto em encomendas postais por avião. “

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE