Rosa Weber cobra explicações da PF sobre sobre inquérito que investiga suposta prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber solicitou que a Polícia Federal forneça informações sobre o andamento do inquérito que apura se Jair Bolsonaro incorreu no crime de prevaricação por, supostamente, não ter comunicado aos órgãos de investigação as denúncias de corrupção nas negociações para a aquisição da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o prazo de 45 dias para que a PF devolvesse os autos da investigação à Corte expirou no dia 7 de janeiro. Ainda conforme a reportagem, a a ministra Rosa atendeu aos pedidos de prorrogação da PF, após avaliar que as diligências eram ‘pertinentes ao objeto da investigação, proporcionais sob o ângulo da adequação, razoáveis sob a perspectiva dos bens jurídicos envolvidos e úteis quanto à possível descoberta de novos elementos que permitam o avanço das apurações’.

O inquérito tem como base uma notícia-crime oferecida pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) a partir das suspeitas tornadas públicas na CPI da Covid a partir das denúncias do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e do irmão do parlamentar, Luís Ricardo Fernandes Miranda.

