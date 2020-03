Rosa Weber diz que debate sobre adiamento das eleições municipais é ‘precoce’

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal e ataul presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, em nota, considerar que existe um “debate precoce” sobre o eventual adiamento das eleições por causa do novo coronavírus.

“Entendo cuidar-se de debate precoce, não sendo demais repisar que tem como objeto matéria prevista expressamente no texto constitucional e na legislação infraconstitucional”, disse a ministra.

Weber, no entanto, lembrou da decisão do plenário do TSE na semana passada “serve de norte para temas correlatos”. Ele se refere ao pedido do deputado Glaustin Fokus (PSC-GO) para prorrogar o prazo de filiação partidária, cuja data-limite é 4 de abril, que foi negado pela corte.