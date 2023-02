Rosa Weber pediu ação de Ibaneis no 8 de janeiro: 'já entraram no Congresso!'

A presidente do STF foi uma das primeiras pessoas a falar com o governador afastado após o início da invasão edit

247 — A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, enviou mensagens ao governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), quando bolsonaristas começaram a invadir prédios dos Três Poderes. A conversa consta no laudo da perícia feita no celular do governador afastado.

O documento foi apresentado nesta quinta-feira, 9, pela Polícia Federal (PF) ao STF. Segundo o documento, a ministra foi uma das primeiras pessoas a falar com o governador afastado após o início da invasão.

Rosa Weber: Já entraram no Congresso!

Ibaneis Rocha: Coloquei todas as forças de segurança nas ruas

Rosa: O Secretário de Segurança do DF [Anderson Torres] está de férias, por isso o contato como senhor!

Ibaneis: Estamos cuidando.

Rosa: Obrigada pelo retorno.

Ibaneis envia o contato de Fernando Sousa

Ibaneis: Delegado Fernando está à frente

Rosa: Obrigada

