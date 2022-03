Rosangela Moro diz que suas contas em duas redes foram hackeadas

Apoie o 247

247 - A esposa de Sergio Moro, Rosangela Moro, afirma que suas contas no WhatsApp e no Instagram foram hackeadas. A informação é do site O Antagonista porta-voz do Lavajatismo.

Em uma postagem no Twitter, ela disse estar tomando providências para retomar o acesso a seus perfis. Rosangela é pré-candidata a deputada federal e Moro a presidente pelo Podemos.

O suposto hackeamento teria sido descoberto depois de uma postagem de venda de geladeira. Segundo Rosangela, criminosos estão se passando por ela.

Fui hackeada. Whats insta. Adotando providências. — Rosangela (@wolffmoro) March 28, 2022





