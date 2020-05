Rosângela Moro escreverá livro sobre bastidores do marido no ministério da Justiça

Advogada quer contar o que viu no período em que Sergio Moro esteve no governo Bolsonaro edit

Revista Forum - A advogada Rosângela Moro, esposa do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, pretende escrever um livro sobre o período de atuação do marido no governo Bolsonaro. A informação foi divulgada por Robson Boni, da revista Veja.

Rosângela já teria até fechado contrato com uma editora para publicar a obra, que trará o relato do que viu Moro viver como ministro e informações que ele levava para casa.

Ela já é autora de outros livros e estava organizando alguns eventos de lançamento para um trabalho sobre doenças raras, que foram cancelados devido à pandemia de Covid-19.

Sobre a demissão de Moro do cargo, a advogada afirmou, em abril,: “Eu não poderia esperar outra atitude do meu marido. Deixar o governo era a única eticamente aceitável”.

Confira a reportagem completa na Revista Forum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.