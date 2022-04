Rosângela Moro, mulher do ex-juiz suspeito, se filia a dois partidos em apenas dois dias

A advogada Rosângela Moro se filiou nesta quinta-feira ao União Brasil. No dia anterior ela havia assinado a ficha de filiação do Podemos edit

247 - A advogada Rosângela Moro, mulher do ex-juiz Sérgio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato, seguiu os passos do marido e se filiou ao União Brasil nesta quinta-feira (31). No dia anterior ela havia se filiado ao Podemos, legenda que até então abrigava o ex-juiz.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o Podemos havia confirmado, na semana passada, que avaliava a possibilidade de lançar a advogada na disputa por um cargo legislativo pela legenda. Ainda conforme a reportagem, “agora, o plano de Rosângela é disputar uma cadeira de deputada estadual na Alesp [Assembleia Legislativa de São Paulo], enquanto Moro deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados”.

Nesta quinta-feira (31), a presidente do Podemos, Renata Abreu, divulgou uma nota criticando a mudança partidária do ex-juiz e afirmando que o partido “jamais mediu esforços” para assegurar uma pré-campanha presidencial forte para Moro, mas que agora irá buscar um candidato que tenha “firmeza de propósitos”.

