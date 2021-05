Rovai: vem aí o Socialistas, fusão do PSB com o PCdoB

"As bancadas de ambas as legendas no Congresso já estão em sintonia. Flávio Dino (PCdoB), governador do Maranhão, estaria convencido que este é o melhor caminho, assim como governadores do PSB", diz o jornalista Renato Rovai edit

Renato Rovai, Fórum - As direções do PSB e do PCdoB já estão em conversas avançadas para a criação do Socialistas, que seria a fusão dos dois partidos.

As bancadas de ambas as legendas no Congresso também já estão em sintonia. Flávio Dino (PCdoB), governador do Maranhão, estaria convencido que este é o melhor caminho, assim como governadores do PSB.

Falta ainda aparar algumas arestas, como no caso do Rio Grande do Sul, onde o PSB é mais à direita, chegando a ser próximo de Jair Bolsonaro.

Nos próximos dias deve haver novidades.

Cláusula de barreira

Os planos de fusão entre PCdoB e PSB estão ligadas à questão da cláusula de barreira. Trata-se de um dispositivo eleitoral que impede o funcionamento parlamentar ao partido que não alcançar determinado percentual de votos.

A regra impõe que os partidos com menos de 2% dos votos nacionais na próxima eleição não tenham direito à representação partidária, não possam indicar titulares para as comissões, além de perder recursos do fundo partidário e tempo de propaganda eleitoral.

