Rubens Jr: “Diálogo entre Lula e Flávio Dino reforça união de lideranças progressistas em torno de agenda nacional”

O deputado federal licenciado e pré-candidato a prefeito de São Luís, Rubens Jr (PCdoB), comentou a conversa realizando entre o ex-presidente Lula (PT) e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), nesta manhã (29) por meio das redes sociais de ambos. “Este importante diálogo mostra a união de lideranças progressistas em torno da verdadeira agenda nacional: superação das desigualdades e fortalecimento do Estado para garantir direitos e renda”, disse Rubens.

Ainda segundo o pré-candidato a prefeito de São Luís, o Brasil vive um momento de ameaça à democracia, às instituições e conquistas sociais, a exemplo do Bolsa Família, do SUS e dos direitos trabalhistas. “Tanto o governador Flávio Dino quanto o presidente Lula acreditam no fortalecimento de lideranças que acreditam nesses valores, para retomar a missão de reconduzir o Brasil ao caminho do desenvolvimento”, complementou.

Rubens também afirmou que o presidente Lula está certo ao dizer que a política econômica do Governo Bolsonaro acredita apenas no liberalismo da ditadura Pinochet, que enfraquece o Estado e fortalece o rentismo internacional, ignorando a importância do papel do Estado para a retomada do crescimento.

“Não podemos negar a inédita inserção de milhões de brasileiros a uma renda mínima, à educação superior e profissional e ao consumo, conquistas dos governos do presidente Lula, muitas delas inspiradoras de políticas públicas bem-sucedidas implantadas na gestão do governador Flávio Dino”, declarou Rubens.

Para finalizar, pré-candidato do PCdoB disse acreditar profundamente que a aliança entre gestão eficiente e priorização de ações para os que mais precisam, são os caminhos certos para impedir os retrocessos que o governo Bolsonaro, infelizmente, tem promovido contra todos os brasileiros, nordestinos e ludovicenses.

