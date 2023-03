Rui Costa elogia Fernando Haddad por Arcabouço Fiscal

“Haddad tem uma equipe competente que vai continuar trabalhando, conversando com outros técnicos do governo, do Planejamento, da Casa Civil”, afirmou o ministro edit

247 — Durante uma entrevista à Globo News nesta terça-feira (21), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), elogiou Fernando Haddad (PT), atual ministro da Fazenda, e sua equipe de técnicos pelo trabalho realizado no Arcabouço Fiscal.

Mesmo em viagem com o presidente Lula à China, Haddad continua empenhado no assunto, com a ajuda de uma equipe competente que segue trabalhando em conjunto com outros técnicos do governo, do Planejamento e da Casa Civil, disse Costa.

De acordo com o ministro, o objetivo do presidente é manter um diálogo constante com os interlocutores, e Haddad está conduzindo essa iniciativa de forma muito satisfatória.

“O ministro Haddad tem uma equipe competente que vai continuar trabalhando, conversando com outros técnicos do governo, do Planejamento, da Casa Civil. O que o presidente quer e o ministro Haddad está encaminhando muito bem é esse diálogo com interlocutores”, afirmou.

