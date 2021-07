Rui Costa Pimenta: "a terceira via que se desenha é o João Doria"

“Depois de muito negar, ir para lá e para cá, o Doria está se afirmando. Me dá a impressão de que o Doria está criando um bloco para ser o candidato”, disse o presidente do PCO à TV 247. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou à TV 247 que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), passa a se destacar como o principal nome da chamada “terceira via” para disputar a campanha presidencial de 2022.

Segundo o dirigente partidário, Doria deve vencer as prévias do PSDB contra o outro possível candidato, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). “Acho que está se desenhando que a terceira via seria o próprio João Doria. Nós estamos indo para a convenção do PSDB e a imprensa mostrou intensa mobilização do João Doria para ganhar a convenção e que ele seria o favorito contra o candidato do [ex-presidente] Fernando Henrique Cardoso, o Eduardo Leite”.

“Depois de muito negar, ir para lá e para cá, o Doria está se afirmando. Eu acho que o Doria tem um apoio grande desses partidos da chamada terceira via, foi formado aí um negócio chamado ‘coalizão democrática’, alguma coisa assim, uma iniciativa do Doria, e nós estamos vendo em São Paulo toda essa iniciativa para a direita participar dos atos pelo ‘Fora Bolsonaro’. Ela é impulsionada diretamente pelo governo Doria. Me dá a impressão de que o Doria está criando um bloco para ser o candidato da terceira via”, avaliou Rui Costa Pimenta.

