Rui Costa Pimenta: acreditar que Bolsonaro é um poodle na coleira é uma grande ilusão

“Esse pessoal que diz que colocou a coleira no Bolsonaro, onde é que está a força deles?”, questionou o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, na qual também criticou a campanha da Folha de S. Paulo pela democracia. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em análise política na TV 247, criticou a campanha pela democracia lançada pelo jornal Folha de S. Paulo no último final de semana. Para ele, a campanha do jornal é uma farsa, já que não se opõe frontalmente ao bolsonarismo e não reconhece, por exemplo, a importância do ex-presidente Lula no processo de retomada da democracia brasileira.

Rui Costa Pimenta também questionou a estratégia pregada por alguns setores de manter Bolsonaro na presidência e na “coleira”. “Os militares apoiam o Bolsonaro, o Bolsonaro tem uma importante base social no aparato de segurança, existe todo esse trabalho aí de formação de uma organização de choque de características fascistas, existe a demagogia bolsonarista para ganhar as eleições, vem a eleição de 2022 e aí é PT versus Bolsonaro. Todos os democratas amarelos aí vão votar no Bolsonaro, então eu acho que isso é muito perigoso. Por isso a importância do “Fora, Bolsonaro”, que se opõe à política de Ciro Gomes, frente ampla, FHC e todas essas ilusões. No final das contas o que esse pessoal está fazendo é manter o Bolsonaro aí sob a desculpa de que agora ele não é mais o Bolsonaro, que agora ele é um ‘poodle’. Colocaram uma coleirinha nele e ele vai ficar sentado no colinho do Maia. Isso é uma fantasia. Esse pessoal que diz que colocou a coleira no Bolsonaro, onde é que está a força deles?”.

Para o presidente do PCO, quem apoia a campanha da Folha são os mesmos que levaram Bolsonaro ao Palácio do Planalto. “A última coisa que esse movimento tem é a defesa da democracia. Não há nenhum aspecto, nem remotamente, de defesa da democracia. O que nós temos aqui é um movimento que levou o Bolsonaro ao poder, sustentou o Bolsonaro até hoje, uma parte desse movimento está ingressando no governo Bolsonaro e eles pretendem manter o Bolsonaro pelo menos até 2022. Essas pessoas são mais ameaçadoras que o Bolsonaro, é preciso dizer isso. Quem despertou a onda bolsonarista foi esse pessoal da Folha que agora quer se passar por democrata”.

Sobre um suposto isolamento do ex-presidente Lula, apontado pela imprensa hegemônica, Rui Costa Pimenta avaliou que “Lula não está isolado. O PT na eleição passada, com tudo que aconteceu, foi para o segundo turno, teve uma votação muito boa contra todo mundo que estava unificado em torno do Bolsonaro. Então o PT mostrou que é o maior partido político do País. Falar que o PT está isolado é uma ficção política”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.