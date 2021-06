Rui Costa Pimenta desmente que PCO assinou superpedido de impeachment: "nem como presidente, nem em nome próprio"

Presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta diz que não assinou superpedido de impeachment com setores da direita, como Kim Kataguiri, Joice Hasselmann e Alexandre Frota, “delinquentes políticos e fascistas” edit

247 - O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, nas redes sociais, informou que não assinou o superpedido de impeachment de Jair Bolsonaro, entregue ao Congresso nesta quarta-feira, 30, ao contrário do que foi noticiado por alguns órgãos de imprensa. “Não assinei e não assino nem como presidente do PCO nem em nome próprio”, afirmou.

Em seu portal na internet, o PCO já havia denunciado a participação de elementos da direita - como os deputados Kim Kataguiri, Joice Hasselmann e Alexandre Frota - motivo pelo qual se negou a assinar o documento. Os políticos em questão foram chamados de “delinquentes políticos e fascistas” pelo presidente do partido no Twitter.

O superpedido foi assinado por legendas como PT, PSOL, PSB, PDT e PCdoB. Também assinaram entidades como a Central dos Movimentos Populares (CMP), a Frente Brasil Popular, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e a Coalizão Negra por Direitos.

No momento em que ocorre um ato em Brasília em razão do evento, o PCO participou com uma faixa de protesto contra a participação da direita “Frota, Hasselmann, MBL, etc. Fora os filhotes de Bolsonaro do nosso movimento”.

Circulam a notícia falsa de que o @PCO29 assinou documento de impeachment em conjunto com MBL e inimigos do povo. Não o fizemos em protesto pela participação desses bolsonaristas pseudo-arrependidos.

