Rui Costa Pimenta: "esquerda está com uma política autodestrutiva. Virou torcida do Doria"

Para o presidente do PCO, a esquerda, ao comemorar indistintamente derrotas de Bolsonaro e Trump, alimenta a repressão que pode se voltar contra ela mais tarde. "Eles estão apoiando as pessoas mais ditatoriais que tem no mundo, estão apoiando inclusive o negócio do Twitter. Isso vai cair na nossa cabeça".

247 - O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, fez um alerta em entrevista à TV 247: a esquerda, ao apoiar as derrotas de Jair Bolsonaro e do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de maneira indistinta, está alimentando uma política autodestrutiva.

Rui afirmou que a comemoração por parte dos progressistas do bloqueio da conta de Trump no Twitter é um exemplo de tiro no pé do próprio campo progressista, já que esta mesma política repressiva das big techs pode se voltar contra ele mais tarde. A mesma coisa acontece no Brasil, de acordo com o político, onde a esquerda comemora a vitória do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), contra Jair Bolsonaro na briga das vacinas, se esquecendo de quem é efetivamente Doria e de como ele seria ainda mais letal que Bolsonaro caso chegasse à presidência.

“A esquerda está pressionada por uma base de classe média, que é sua base principal, que tem uma conduta histérica diante da pandemia. A esquerda está pressionada e influenciada por esse clima de histeria. Vi gente defendendo que não vale a pena você defender os direitos democráticos porque esses direitos democráticos não existiriam para a classe trabalhadora. A pessoa quando fala esse tipo de coisa não para para pensar que se você não defender os direitos democráticos você está à espera de uma ditadura. É uma coisa absurda. Eles estão apoiando as pessoas mais ditatoriais que tem no mundo e dizendo que essas pessoas têm que tomar medidas ditatoriais, estão apoiando inclusive o negócio do Twitter. Isso vai cair na nossa cabeça. Imagina no Brasil, onde o pessoal é louco por uma repressão, se o negócio se intensificar o que vai acontecer com a esquerda, com os movimentos que lutam com medidas de ocupação como o MST. Vai deslanchar uma repressão enorme. A esquerda está neste momento com uma política extremamente autodestrutiva”, falou.

Segundo Rui Costa Pimenta, “a esquerda virou torcida. Deixou de ser participante do campeonato e virou torcida, torcida do Doria”.

