Rui Costa Pimenta pede mobilização nacional em defesa de Lula e contra o genocídio promovido por Israel

247 - O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, pediu uma ampla mobilização da esquerda brasileira contra os ataques de Israel na Faixa de Gaza, onde mais de 29 mil palestinos foram mortos pelo regime de Benjamin Netanyahu desde o dia 7 de outubro do ano passado.

Pimenta elogiou a fala do presidente Lula comparando os ataques de Israel em Gaza com o nazismo, que gerou uma crise diplomática com Israel. Segundo ele, as forças políticas que apoiam Lula não podem continuar acovardadas nesse momento.

Nesse sentido, o presidente do PCO convocou um ato para o próximo dia 22, no Rio de Janeiro. "O que está faltando é um amplo chamado para ir às ruas para mostrar o repúdio massivo do povo brasileiro a esses criminosos da maneira mais clara possível. Dia 22, estamos convocando todos a se manifestar na reunião do G20 no Rio de Janeiro contra os países que aprovam, apoiam, financiam e armam os sionistas genocidas", escreveu ele em postagem no X.

Fala de Lula comparando a ação israelense em Gaza com o nazismo é da maior importância, porque justamente coloca o dedo na ferida. Ninguém quer dizer nada. Assistem complacentes ao genocídio de um povo como se fosse uma coisa banal.

A reação de Netanyahu e outros sionistas assassinos e covardes no Brasil e no exterior não tem a menor importância. São defensores do assassinato em massa de mulheres e crianças e ainda por cima querem se passar por vítimas. É repugnante.

"Israel" convocou seu embaixador. Que fique lá, que não volte nunca mais, porque o Brasil já tem criminosos o suficiente e não precisa de genocidas. Lula deveria convocar o embaixador brasileiro e romper ligações com um pseudo país especializado em martirizar um povo.

Os bolsonaristas que pedem o impeachment do presidente estão no seu papel porque defendem o regime militar de assassinos e torturadores.

O que está faltando é um amplo chamado para ir às ruas para mostrar o repúdio massivo do povo brasileiro a esses criminosos da maneira mais clara possível. Dia 22, estamos convocando todos a se manifestar na reunião do G20 no Rio de Janeiro contra os países que aprovam, apoiam, financiam e armam os sionistas genocidas.

