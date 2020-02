Rui Costa Pimenta: pedir saída de ministro é bobagem. Vamos consertar o governo Bolsonaro?

O presidente do PCO falou à TV 247 sobre o Enem desastroso sob o comando de Jair Bolsonaro e do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Rebatendo as suposições de Bolsonaro de que os erros nas correções das notas do exame e as consequências no Sisu poderiam ser sabotagem, Rui ironicamente concordou. “O Bolsonaro tem razão, é uma sabotagem, é o governo sabotando o próprio funcionamento do Estado”, disse. Assista edit

Rui Costa Pimenta afirmou que o governo Bolsonaro precisa ser derrotado, caso contrário acabará com o Brasil. Ele explicou que a saída de Weintraub não irá consertar o governo e, por este motivo, é necessário pedir a saída de Bolsonaro. “O que está acontecendo no ministério da Educação está acontecendo por todos os lugares. Este é um governo de destruição do país e, inclusive, da coisa pública, não é só uma destruição da sociedade civil, ele está desmantelando Estado em uma série de áreas. A política dele é uma política de demagogia, os ministros são incompetentes e nós estamos vendo esse desastre. Acho que isso é mais um motivo para levantar o problema da saída do Bolsonaro, esse negócio de ficar pedindo saída de ministro é uma bobagem porque o que nós vamos fazer? Vamos consertar o governo Bolsonaro? Ou o Brasil se livra do Bolsonaro ou o Bolsonaro liquida o país”.

Na visão do presidente, somente o processo movido pela UNE e Ubes contra Weintraub não é a melhor solução para o caso. “Acho que as organizações estudantis já deviam ter chamado os estudantes às ruas. A UNE entrou com um processo e processo é aquele negócio, vai cair na mão de um juiz e vai ficar aquele ensebação. Na minha opinião o mal já está feito”.

“Para derrotar o governo é preciso mobilização popular. Ações na justiça, uma ou outra pode ter algum resultado menor mas não vai mudar substancialmente o quadro político. Acho que a UNE e a UBES deveriam chamar os estudantes imediatamente às ruas e pedir o ‘Fora Bolsonaro’ e o ‘Fora Weintraub’. Isso não tem conserto”, completou.

Ironizando a suposição levantada por Bolsonaro de que os erros no Enem poderiam ser sabotagem, Rui Costa Pimenta concordou: “o Bolsonaro tem razão, é uma sabotagem, é o governo sabotando o próprio funcionamento do Estado. É um pouco difícil saber como eles conseguiram essa proeza. Esse negócio que veio à tona da pessoa pedindo favores ao ministro e o ministro respondendo em público que iria fazer favores mostra a total informalidade com que o governo trata essas coisas”.

Compra de vozes

Em mais um capítulo do caso de conflito de interesses na Secom, foi divulgado na última semana que o apresentador Ratinho, do SBT, recebeu a quantia de R$ 915 mil do governo de Jair Bolsonaro para fazer quatro elogios à proposta da Reforma da Previdência. Record e a Band também foram beneficiadas com dinheiro público.

Rui afirmou que o que foi divulgado é um caso de corrupção escandaloso. “Passamos da compra de votos para a compra de vozes. É uma compra explícita, é um caso muito escandaloso de corrupção, já era antes de aparecer esse novo dado. A relação íntima entre a empresa do secretário e as empresas de comunicação era um caso totalmente insustentável”.

