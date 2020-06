Rui Costa Pimenta: prisão de Queiroz foi o golpe mais duro contra Bolsonaro

Presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, avalia que a prisão de Fabrício Queiroz pode ser “uma moeda de troca” no embate entre Bolsonaro e os governadores. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, analista político e jornalista Rui Costa Pimenta comentou, em entrevista à TV 247, sobre a recente crise do governo de Jair Bolsonaro com a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.

Para ele, a prisão do amigo da família Bolsonaro é diferente de outras derrotas que Bolsonaro sofreu com a queda de braço com o Supremo Tribunal Federal (STF). Para Rui, casos como os processos do STF contra as fake news, os atos antidemocráticos e a demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação (MEC) foram questões mais secundárias, e pouco eficazes, para colocar o governo federal “na linha”.

Por outro lado, apesar da prisão do ex-assessor ter o mesmo objetivo, ela é uma ação “bem mais explosiva” contra Bolsonaro, diz ele. “O Queiroz vai ser uma moeda de troca na luta entre Bolsonaro e os governadores”, que estão alinhados com os ministros do STF, avaliou. “A prisão de Queiroz foi o golpe mais duro contra Bolsonaro”.

O presidente do PCO ainda comentou o fato de o ex-ministro Sergio Moro poder ter sua carteira da Ordem de Advogados do Brasil (OAB) e seu salário de ministro demitido cassados. “Toda vez que alguém se apresenta como grande cruzado da moralidade, pode ter certeza que ele é ladrão de galinha”, disparou. “O grande justiceiro da moral é, na verdade, um imoral”.

