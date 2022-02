Rússia destaca viagem de Bolsonaro a Moscou

Apoie o 247

RIO DE JANEIRO, TASS – O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, destacou as áreas prioritárias de cooperação com a Rússia planejadas para serem discutidas durante a próxima visita a Moscou na próxima semana.

"O Brasil depende muito de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia. Vamos viajar com um grupo de ministros para discutir outros assuntos também. Nosso país está interessado [na cooperação] em energia, defesa e agricultura", disse Bolsonaro durante a transmissão. nas redes sociais. O chefe de Estado também expressou esperança de que "a paz para todos seja estabelecida no mundo".

A visita de Bolsonaro a Moscou está prevista para os dias 15 e 17 de fevereiro. As conversas do líder brasileiro com o presidente russo Vladimir Putin estão previstas para 16 de fevereiro, informou o jornal O Globo anteriormente. De acordo com o jornal, Bolsonaro também pretende se encontrar com o presidente da Duma, a câmara baixa do parlamento russo, Vyacheslav Volodin, e participar do evento com representantes das comunidades empresariais dos dois países.

O primeiro encontro russo-brasileiro no formato "dois mais dois" (ministros das Relações Exteriores e da Defesa) também acontecerá como parte da visita da delegação brasileira a Moscou, disse mais cedo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

