Sachsida diz que redução do preço do Diesel foi “mão de Deus"

247 - O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, nesta quinta-feira (8), atribuiu à divindade a redução do preço do diesel. Segundo Sachida, a “mão de Deus” foi a responsável pelas seguidas reduções de preço do combustível nas bombas.

“Primeiro, a mão de Deus nos ajudou que o preço do diesel caísse. Segundo, tínhamos um plano e o mantivemos. Não podemos é sair com medidas do lado oposto ao que queremos”, afirmou.

Segundo o ministro, as reduções só foram possíveis graças a um plano do governo para manter os “preços equilibrados”. “O câmbio continuou a ajudar e sabemos que, depois de muitos dias chovendo, vai fazer sol”, disse o economista. Ele disse que Jair Bolsonaro (PL) o apoiou em medidas para a Petrobras, como impedir a taxação de lucros extraordinários da empresa.

