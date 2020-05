‘Saia de 1964 e contribua com 2020’, diz presidente da OAB após nota de general Heleno

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, reagiu à nota golpista do general Augusto Heleno contra o Supremo Tribunal Federal (STF), ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência. “Saia de 64 e tente contribuir co 2020, se puder”, ressaltou Santa Cruz fazendo alusão ao golpe militar de 1964. O advogado reforçou: “general Heleno, as instituições rechaçam o anacronismo de sua nota”.

Em nota, o ministro escreveu que o pedido de apreensão do celular de Jair Bolsonaro “é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável” e disse que a medida a medida "seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país". Ele ainda escreveu que ela "poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional".

