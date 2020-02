Saiba a situação atualizada da greve nacional dos petroleiros em 10 estados

Revista Fórum - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) divulgou na tarde deste domingo (2) um balanço sobre as primeiras horas da greve nacional que mobiliza com o objetivo de fazer com que a Petrobras cumpra os acordos com a categoria e suspenda a demissão de cerca de mil trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes do Paraná (Fafen), que vai ser fechada.

Ao todo, são 12 unidades de refino (refinarias e fábricas), uma termelétrica e quatro terminais paralisados. Mais de 20 plataformas marítimas também estão seguindo orientações da greve. A mobilização acontece em 10 estados.

