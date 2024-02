Saiba as perguntas que a PF irá fazer a Bolsonaro em depoimento sobre tentativa de golpe

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro e outros investigados pela tentativa de golpe de Estado têm depoimentos à Polícia Federal (PF) marcados para a tarde desta quinta-feira (22).

Segundo informações do jornal Valor Econômico, eles serão questionados sobre documentos, trocas de mensagens e objetos encontrados nas buscas e apreensões realizadas no âmbito da operação "Tempus Veritatis", que teve Bolsonaro como um dos alvos.

A estratégia dos investigadores é criar um núcleo de perguntas comuns, podendo assim captar eventuais divergências e contradições, além de fazer perguntas direcionadas.

A 'superquinta' na PF contará ainda com os depoimentos simultâneos de outros alvos da operação. São eles:

Jair Bolsonaro (PL): ex-presidente;

ex-presidente; Almir Garnier: ex-comandante geral da Marinha

ex-comandante geral da Marinha Anderson Torres: ex-ministro da Justiça

ex-ministro da Justiça Augusto Heleno: general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Bernardo Romão Correia Neto: coronel do Exército

coronel do Exército Cleverson Ney Magalhães: coronel do Exército

coronel do Exército Filipe Martins: ex-assessor especial de Bolsonaro

ex-assessor especial de Bolsonaro Marcelo Costa Câmara: coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro

coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro Mário Fernandes: ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência

ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa

ex-ministro da Defesa Tércio Arnaud: ex-assessor de Bolsonaro

ex-assessor de Bolsonaro Valdemar Costa Neto (PL): presidente nacional do Partido Liberal

presidente nacional do Partido Liberal Walter Souza Braga Netto (PL): ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro

