Saiba quem é André Janones, que aparece empatado com o tucano João Doria na pesquisa Ipec

247 - A última pesquisa Ipec aponta que o deputado federal André Janones (Avante) aparece empatado com o governador de S. Paulo, João Doria (PSDB), com apenas 2% das intenções de voto. Apesar de ser desconhecido da maioria do eleitorado, Janones foi eleito com 178 mil votos e tem uma forte atuação nas redes sociais, com mais de quatro milhões de seguidores no Facebook e mais de dois milhões no Instagram.

De acordo com a coluna do jornalista Bernardo Mello Franco, de O Globo, Janones ganhou impulso nas redes sociais ao gravar vídeos de apoio à greve dos caminhoneiros em 2018. No ano passado, ele também gravou vídeos defendendo a manutenção do valor de R$ 600 pagos pelo governo à população por meio do auxílio emergencial.

Mello Franco observa que, a exemplo de Jair Bolsonaro, o parlamentar “gosta de cavar polêmicas, fazer piadas de gosto duvidoso e posar de politicamente incorreto. Em setembro, ele divulgou foto ao lado de um homem que se apresentava como presidente de uma certa Associação dos Cornos do Brasil”.

No texto, Janones escreveu que recebeu no em seu gabinete “o presidente da associação dos cornos do Brasil, repito, o presidente da associação dos cornos, não o corno do presidente", provocou”. “O tuíte ultrapassava as 13 mil curtidas na noite desta terça-feira, quando Janones despontou como surpresa na pesquisa presidencial”, ressalta Mello Franco.

