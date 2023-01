Saiba quem são as 12 pessoas que morreram em grave acidente entre van e caminhão na TO-280

Apoie o 247

247 - As 12 pessoas que morreram em um grave acidente entre uma van e um caminhão na TO-280, próximo a Natividade, na região sudeste do Tocantins, foram identificadas. As vítimas estavam em uma van que pertence à Secretaria de Saúde de Almas e retornavam de atendimento médico quando houve a colisão. As informações são do portal G1.

As vítimas são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital. Entre as vítimas fatais estão dois quilombolas, uma professora e servidores públicos da cidade. Os nomes informados pela prefeitura são:

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos Lucilene Ferreira Folha, 55 anos Jailma Ramalho Costa, 20 anos Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos Luciano Antônio de Almeida, 53 anos Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos Joaquim Pereira Valadares, 65 anos Wesler Ferreira Folha, 31 anos Jordana Guedes Dias, 21 anos Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses João Batista de Oliveira, 68 anos





